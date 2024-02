Business news: Nokia e Vivo firmano accordo su licenza brevetti 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore finlandese di apparecchiature per telecomunicazioni Nokia ha firmato un accordo pluriennale di licenza sui brevetti 5G con il produttore di smartphone cinese Vivo. È quanto si apprende da una dichiarazione diramata da Nokia, in cui si precisa che “l’accordo risolve tutte le controversie sui brevetti pendenti tra le parti” e che i suoi termini rimangono confidenziali. Quello con Vivo è il sesto accordo sulle licenze per smartphone stipulato da Nokia negli ultimi 13 mesi, dopo quelli raggiunti con Apple, Samsung, Oppo, Honor e Huawei. (Cip)