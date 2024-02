Foibe: Colosseo si illumina con tricolore, Sangiuliano e Rocca "uniti nella memoria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, il Colosseo di Roma si è illuminato con il Tricolore e la scritta ''Io ricordo''. Alla cerimonia di illuminazione dell'Anfiteatro Flavio, questa sera, hanno partecipato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, accompagnati dalla direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo. "Tre luoghi iconici del patrimonio culturale della Nazione vengono illuminati con il tricolore e con la scritta 'Io ricordo': il Colosseo, la Reggia di Capodimonte a Napoli e la Pinacoteca di Brera a Milano. Il centro, il nord e il sud dell’Italia uniti nella memoria - ha dichiarato il ministro Sangiuliano di fronte al Colosseo a Roma -. Accanto alle foibe carsiche, le foibe materiali dove tanti italiani innocenti sono morti per mano della violenza comunista di Tito, noi abbiamo avuto la foiba della memoria. Ossia un grande buco nero nella memoria collettiva e nazionale. Con un lungo lavoro stiamo provando a riempiere questo buco nero - ha sottolineato il ministro -. Istituiremo a Roma il Museo del Ricordo. E' stato già approvato dal governo un disegno di legge che ha come primo firmatario il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Entro tre anni potremmo avere questo luogo di memoria, un percorso ideale in grado di dare a tutti, ma soprattutto alle giovani generazioni, memoria di quei fatti", ha concluso Sangiuliano. (segue) (Rer)