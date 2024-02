Usa: Camera, presidente della commissione sulla Cina non correrà per la rielezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Mike Gallagher, presidente della commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti sulla Cina, non correrà per la rielezione per il suo distretto in Wisconsin, dopo quattro mandati alla camera bassa del Congresso. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, l’ex Marine ha affermato di avere “raggiunto più di quanto io abbia mai potuto immaginare, ma la vita politica non deve diventare una carriera: credetemi, il Congresso non è il posto giusto per invecchiare”. (Was)