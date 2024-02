Business news: India-Corea del Sud, allo studio potenziamento accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India e la Corea del Sud discuteranno un potenziamento dell'Accordo di partenariato economico complessivo (Cepa) nel campo delle tariffe sui beni e i servizi e sugli investimenti. Lo riferisce il quotidiano "Economic Times", secondo cui Nuova Delhi punta a ottenere un maggiore accesso al mercato sudcoreano per prodotti indiani come acciaio, riso e gamberi. Durante gli incontri tra funzionari dei due Paesi, Nuova Delhi avrebbe segnalato il mancato acquisto di acciaio indiano da parte delle compagnie sudcoreane che operano in India. La Corea del Sud, di contro, punta a ottenere un maggiore accesso ai comparti dei componenti per auto e delle sostanze chimiche. La nona sessione di colloqui sul potenziamento dell'accordo di libero scambio Cepa si è tenuto a Seul il 3 e 4 novembre 2022. (Inn)