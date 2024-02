Business news: la Cina promuoverà acquisizioni e fusioni delle società quotate per stabilizzare mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione cinese per la regolamentazione dei titoli ha annunciato misure per incoraggiare acquisizioni, fusioni e ristrutturazioni di società quotate, allo scopo di stabilizzare il mercato e contrastare il crollo delle borse registrato dopo la pandemia di Covid-19. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", che non fornisce dettagli sulle iniziative. A beneficiare delle agevolazioni, comunque, saranno le aziende con un elevato valore di mercato, ma anche le start-up e le imprese impegnate nell'innovazione. La Commissione ha inoltre annunciato sforzi per reprimere le irregolarità finanziarie ed esplorare nuovi modi per gestire la revoca delle negoziazioni. (Cip)