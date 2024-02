Business news: taiwanese Tsmc ha registrato vendite più alte di sempre a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di microchip Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (Tsmc) ha generato vendite consolidate per circa sette miliardi di dollari lo scorso gennaio, il dato più alto di sempre nel mese di riferimento. È quanto si apprende da un comunicato aziendale, in cui si precisa che le vendite sono aumentate del 7,9 per cento su anno. Nel periodo, i ricavi sono aumentati di 22,4 punti percentuali rispetto al mese precedente. L'aumento delle vendite è stato trainato dalla forte richiesta di processo a tre nanometri, utilizzato nella produzione di smartphone e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni. Per il 2024, Tsmc prevede un aumento delle vendite del 21-26 per cento su base annua, con un 15 per cento rappresentato solo dal processo a tre nanometri. Nel primo trimestre, l'azienda prevede inoltre di incassare tra i 18 e i 18,8 miliardi di dollari, considerati gli effetti della bassa stagione e della ridotta attività durante le vacanze del Capodanno lunare. (Res)