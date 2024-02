© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore giapponese di automobili Honda ha conseguito un balzo dell'utile operativo del 35 per cento su base annua nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023-2024 (ottobre-dicembre 2023), a 379,8 miliardi di yen (2,55 miliardi di dollari). Il dato è in linea con le previsioni degli analisti di mercato. L'azienda giapponese ha rivisto leggermente al rialzo le previsioni per l'intero anno fiscale. (Git)