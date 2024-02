Business news: porto di Tientsin, traffico container aumentato dell'8,8 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico di container nel porto di Tientsin, nel nord della Cina, è aumentato dell'8,8 per cento su anno a gennaio, attestandosi a oltre 1,88 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu). Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", precisando che il traffico merci nel periodo di riferimento si è attestato a 41 milioni di tonnellate, in aumento del 2,6 per cento su base annua. Ad oggi, il porto di Tientsin commercia con oltre 500 scali in più di 180 Paesi e regioni nel mondo. (Cip)