India: chiusa la sessione parlamentare dedicata al bilancio

- Si è chiusa in India la sessione parlamentare dedicata al bilancio, aperta il 31 gennaio e prorogata ieri di un giorno. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Affari parlamentari. In nove sedute sono stati presentati dieci nuovi progetti di legge: sette alla Camera del popolo (bassa) e tre al Consiglio degli Stati (alta). È stato approvato il bilancio provvisorio per l’anno fiscale 2024-25, che inizierà ad aprile, presentato dalla ministra della Finanze, Nirmala Sitharaman. Il bilancio viene definito infatti “ad interim” in attesa di quello definitivo che sarà presentato a luglio, dopo le elezioni politiche in programma a primavera.La ministra ha presentato, inoltre, un “Libro bianco sull’economia indiana e il suo impatto sulla vita delle persone in India”, su cui si è svolto un dibattito. Il primo ministro, Narendra Modi, è intervenuto oggi per tirare le somme del lavoro della 17ma legislatura, che sta per chiudersi. Il premier ha rivendicato i risultati del suo governo, evidenziando tra gli altri la presidenza del G20 e la costruzione del tempio di Rama ad Ayodhya. (segue) (Inn)