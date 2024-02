Agricoltura: fronte protesta resta spaccato, Riscatto agricolo non manifesta giovedì a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fronte della protesta degli agricoltori resta spaccato. Il Comitato Riscatto Agricolo prende le distanze dalla manifestazione di giovedì al Circo Massimo, promossa da Comitati riuniti agricoli (Cra), guidati, tra gli altri, da Danilo Calvani. "Dall'incontro con il ministro dell'Agricoltura di ieri siamo venuti via senza punti confermati ma con delle promesse e con l'impegno da parte loro di aprire un tavolo d'ascolto", riferisce Andrea Papa, uno dei portavoce di Riscatto agricolo. "Il presidio sulla Nomentana per il momento resta, nell'attesa di un documento del governo che attesta l'ufficialità del suddetto tavolo", spiega Papa. Il ministro Francesco Lollobrigida "ieri è arrivato al presidio a nostra sorpresa - ricorda Papa -. Non abbiamo in programma alcuna manifestazione, tantomeno quella del 15 febbraio al Circo Massimo di Roma e prendiamo le distanze da ogni altra dichiarazione in merito", conclude Papa. (Rer)