Pakistan: Commissione elettorale dispone ripetizione voto in tre collegi

- La Commissione elettorale del Pakistan ha disposto la ripetizione del voto in tre collegi per presunte irregolarità. Sono interessati il collegio NA-88 (Khushab II) dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, e i collegi provinciali PS-18 (Ghotki I), del Sindh, e PK-90 (Kohat I), del Khyber Pakhtunkhwa. Il voto sarà ripetuto il 15 febbraio. Nel frattempo la Commissione ha assegnato 257 seggi dell’Assemblea nazionale: 102 a candidati indipendenti, per la maggior parte sostenuti dal Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dell’ex primo ministro Imran Khan; 73 alla Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pnl-N) dell’ex premier Nawaz Sharif; 54 al Partito popolare pachistano (Ppp) di Bilawal Bhutto Zardari (tecnicamente una sua “estensione elettorale”) e i rimanenti a forze politiche minori. Mancano ancora i risultati di sette collegi. L’Assemblea, dopo la recente revisione dei collegi, si compone di 336 membri, con 266 seggi assegnati con sistema maggioritario uninominale e i rimanenti – 60 riservati alle donne e dieci ai non musulmani – su base proporzionale. (segue) (Inn)