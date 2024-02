Pakistan: Commissione elettorale dispone ripetizione voto in tre collegi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come leader del primo partito, Nawaz Sharif ha dichiarato vittoria e incaricato il fratello Shehbaz Sharif, anche lui ex premier, di negoziare la formazione di un governo di coalizione col Ppp di Bhutto Zardari, con cui ha già governato, e con altre forze politiche, tra cui il Movimento Muttahida Qaumi (Mqm-P). Anche il Pti ha dichiarato vittoria, con un messaggio di Khan pubblicato sul social network X con l’intelligenza artificiale. Il Movimento per la giustizia del Pakistan ha convocato per domani manifestazioni di protesta pacifiche nel Punjab. (segue) (Inn)