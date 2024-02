Libano: fonti stampa, alto esponente Hamas sopravvissuto a raid Israele a Shuf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto attacco compiuto dalle forze di Israele a Jadra, nel distretto dello Shuf, in Libano, in cui sono morte due persone, aveva come obiettivo un alto esponente del movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha reso noto lo stesso gruppo islamista, citato dal sito web d'informazione libanese "Naharnet", secondo cui il leader di Hamas - la cui identità non è stata resa nota - è sopravvissuto all'attacco. In precedenza, il quotidiano libanese "L'Orient le Jour" ha riferito che nell'attacco a Jadra, nel distretto dello Shuf, a circa 60 chilometri dal confine con Israele, sono morte due persone e altre tre sono rimaste ferite. Le due vittime sono: un cittadino siriano; e Khalil Fares, un membro del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. Si è trattato del secondo attacco più grave in Libano dopo quello nella capitale Beirut del 2 gennaio scorso, in cui è morto Saleh al Arouri (ex vicepresidente dell’ufficio politico di Hamas e comandante fondatore del braccio armato del gruppo, le Brigate al Qassam), e il primo nel distretto dello Shuf dall'inizio delle ostilità tra i miliziani di Hezbollah e le forze israeliane al confine israelo-libanese, l'8 ottobre 2023. (Lib)