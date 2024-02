Business news: vendite veicoli nuova energia scese del 38 per cento a gennaio in Cina, primo calo mensile da agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina sono diminuite del 38,8 per cento a gennaio, segnando il primo calo su mese da agosto 2023. Lo indicano i dati dell'Associazione nazionale dei produttori di automobili (Caam), precisando che, su base annuale, le vendite di Nev sono tuttavia aumentate del 78,8 per cento. Il calo su base mensile evidenzia la tiepida domanda nel mercato automobilistico della Cina, già preda della recessione immobiliare e del crollo dei mercati azionari. Di fronte al rallentamento della domanda e alla crescente concorrenza, a gennaio la casa automobilistica statunitense Tesla ha tagliato i prezzi delle auto Model 3 e Model Y nel Paese asiatico, concedendo sconti in contanti su alcune Model Y dall'inizio di febbraio e annullando i cinque riaggiustamenti al rialzo operati da ottobre. (Cip)