Business news: Cina vede calo interscambio commerciale con Usa, Europa, Giappone e Corea del Sud

- Stati Uniti, Europa, Giappone e Corea del Sud hanno ridotto la loro dipendenza commerciale dalla Cina. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che ha analizzato i dati dell'interscambio con la prima potenza asiatica nel 2023: In tutto, il volume del commercio cinese con Usa, Ue, Giappone e Corea del Sud è ammontato lo scorso anno a circa 2mila miliardi di dollari, pari al 35 per cento dell'interscambio commerciale complessivo della Cina. Secondo l'Agenzia delle dogane cinese, l'interscambio commerciale tra le due maggiori potenza mondiali è calato del 2,5 per cento nell'arco dei cinque anni sino alla fine del 2023. Nello stesso periodo, l'interscambio commerciale cinese con Giappone, Corea dle Sud, Germania e Regno Unito è calato rispettivamente dell'1,7, 1,5, 0,5 e 0,1 per cento. I dati pubblicati dal dipartimento del Commercio Usa, che relegano la Cina al secondo posto per volume di esportazioni verso la prima economia mondiale dopo il Messico, evidenziano un sensibile calo delle importazioni statunitensi di smartphone e altri prodotti elettronici dalla Cina: circa l'11 per cento in meno su base annua nei primi 11 mesi dello scorso anno. Il calo delle importazioni statunitensi di computer portatili cinesi è stato ancor più marcato: meno 30 per cento in un anno, mentre nello stesso periodo sono quadruplicate le importazioni di laptop dalla Cina. (Git)