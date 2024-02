Tanzania: presidente Hassan attesa domani per visita in Vaticano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, sarà in visita in Vaticano domani e dopodomani, come annunciato dal ministro degli Esteri, January Makamba. L'udienza con papa Francesco dovrebbe tenersi lunedì mattina prima di quella tra il Pontefice e il presidente dell'Argentina, Javier Milei, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Telam". L'ultimo presidente tanzaniano a far visita al Vaticano fu Jakaya Kikwete, che nel 2007 fu ricevuto da Benedetto XVI. In Tanzania la Chiesa cattolica è uno dei maggiori attori nella fornitura di servizi educativi e sanitari: gestisce in totale 240 scuole materne, 147 scuole primarie, 245 scuole secondarie, 110 centri di formazione professionale e cinque università, oltre ad almeno 473 strutture sanitarie. (Res)