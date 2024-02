Giorno ricordo: la destra milanese commemora vittime foibe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera Lealtà Azione Casa Pound e Rete dei Patrioti si sono dati appuntamento davanti alla stele per commemorare i morti nelle foibe in piazza della Repubblica, già piazza Fiume, a Milano in occasione della Giornata del Ricordo. Durante la cerimonia, oltre a uno striscione con la scritta “Onore ai martiri delle foibe” sono state esposte le bandiere di Istria, Fiume e della Dalmazia. “Oggi siamo qui siamo qui per ricordare i 20 mila infoibati dai partigiani titini e gli esuli costretti alla fuga. Dopo 80 anni di siamo riusciti ad abbassare quel velo di menzogna che, in qualche modo ha legalizzato un eccidio e una polizia etnica”. Durante la cerimonia è stata letta le lettera di una piccola esule Anna Maria Bruno, figlia di una delle vittime delle foibe ed è stato letto il “testamento spirituale" di Nazzario Sauro. (Rem)