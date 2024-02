Mar Rosso: ministero Difesa, minacce Houthi a Italia sono parte della loro guerra ibrida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minacce delle milizie sciite yemenite filo-iraniane Houthi nei confronti dell'Italia sono parte della loro guerra ibrida. E' quanto si legge in una nota del ministero della Difesa, secondo cui attaccare navi commerciali di nazioni estranee a ciò che accade a Gaza, disseminare false informazioni, lasciar passare liberamente nel Mar Rosso le navi della Federazione Russa e della Cina ma non le altre, minacciare l'Italia per l'assunzione del comando tattico dell'Operazione "Aspides", che ha come unico scopo la difesa delle nostre navi e della libera navigazione, sono tentativi di minare la coesione nostra e dell'Unione europea. Gli Houthi vogliono convincerci che accettare in silenzio i ricatti del terrorismo e girarsi dall'altra parte in luogo di difendere la sicurezza e la libera navigazione, che è ciò che farà "Aspides", sia la cosa giusta da fare, la più conveniente. (segue) (Com)