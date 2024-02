© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sciita filo-iraniano Hezbollah ha annunciato la morte di un suo altro combattente. Lo ha riferito lo stesso movimento libanese in un comunicato, spiegando che si tratta di Ahmad Melhem. Si tratta del 188mo combattente di Hezbollah ucciso dall’inizio degli scontri con lo Stato ebraico, in seguito all’attacco del movimento islamista palestinese Hamas in Israele dello scorso 7 ottobre. (Lib)