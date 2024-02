Agricoltori: M5s, Lega guardi a palazzo Chigi per cercare colpe disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega in materia di agricoltura "lancia strali contro l'Unione europea per cercare di distrarre l'attenzione dalle tante responsabilità del governo Meloni e chiede una revisione della Politica agricola comune, che anche il partito di Salvini ha votato". Lo scrivono in una nota i senatori e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Agricoltura Sabrina Licheri, Gisella Naturale, Luigi Nave, Alessandro Caramiello, Susanna Cherchi e Sergio Costa. "Parliamo sempre della stessa Lega che esprime il ministro dell'Economia Giorgetti, quello che ha firmato una legge di Bilancio che ha tagliato due miliardi proprio al settore agricolo. E' veramente triste vedere come un partito di governo del tutto incapace di trovare soluzioni si dimeni tra bugie e la ricerca di colpevoli ovunque tranne che a Palazzo Chigi. Siamo all'undicesimo mese di calo della produzione industriale, in questo caso in quale parte del mondo la Lega troverà il colpevole?", aggiungono. (Rin)