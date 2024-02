Business news: Cina, fondi statali intervengono a sostegno delle azioni dopo il crollo post-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi statali della Cina sono intervenuti a sostegno dei prezzi delle azioni, crollati a 5 mila miliardi di dollari dopo la pandemia di Covid-19. Stando alle stime di Goldman Sachs, i fondi - noti nel complesso anche come "National Team" - avrebbero acquistato azioni locali per 9,8 miliardi di dollari solo nell'ultimo mese. Alle transazioni potrebbero aver partecipato società statali, la Banca centrale (Pboc) e il fondo sovrano, mentre si moltiplicano le indiscrezioni circa un imminente incontro tra il presidente Xi Jinping e le autorità di regolamentazione. La riunione, sinora non confermata dalle parti in causa, dovrebbe servire a fare il punto sullo stato di salute dei mercati finanziari. L'urgenza di contrastare il crollo delle azioni risulta evidente anche dalle ultime manovre della Central Huijin Investment, unità del fondo sovrano China Investment Corporation, che ha incrementato gli acquisti di fondi comuni a gestione passiva (exchange traded funds, Etf), negoziati in borsa al pari di un titolo azionario. (Cip)