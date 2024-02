Ungheria: la presidente Novak ha rassegnato le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ungherese Katalin Novak ha rassegnato le sue dimissioni. Lo ha fatto con un annuncio pubblicato da Palazzo Sandor, residenza del capo dello Stato magiaro. Negli ultimi giorni Novak, la prima presidente donna del Paese, è finita al centro di uno scandalo politico. E’ infatti emerso che nella primavera del 2023 aveva graziato una persona condannata in relazione a un caso di abusi su minori. Il destinatario del provvedimento di clemenza presidenziale era il vicedirettore di un istituto di assistenza all’infanzia di Bicske, a circa 35 chilometri a ovest di Budapest. L’uomo era stato condannato a più di tre anni di reclusione nel 2018 per aver tentato di convincere alcuni minori vittime di abusi sessuali a ritrattare l’accusa. Le violenze in questione non erano state commesse dal vicedirettore medesimo ma dal suo superiore, il direttore dell’istituto. Quest’ultimo è stato condannato a otto anni di reclusione per abusi su almeno dieci bambini tra il 2004 e il 2016. (segue) (Vap)