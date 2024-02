Egitto-Bulgaria: firmati accordi di cooperazione nei settori del gas naturale e della difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione, le parti hanno sottolineato l’importanza di rafforzare il dialogo economico e commerciale per espandere il volume degli scambi e degli investimenti, evidenziando il proprio interesse a portare avanti la cooperazione bilaterale nel campo dell'energia e rafforzare tutte le attività legate allo sviluppo del settore privato, sostenere le piccole e medie imprese e incoraggiare le attività delle aziende emergenti, soprattutto nei settori dell'energia, dell'economia dell'innovazione, digitale e sostenibile. In particolare, la delegazione egiziana ha presentato le opportunità disponibili nella Zona economica del Canale di Suez e la sua posizione geostrategica nel corridoio commerciale e marittimo che collega l'Est e l'Ovest del mondo. È stata inoltre incoraggiata la partecipazione degli investimenti bulgari nella Zona economica e sono state discusse le possibilità di cooperazione e partenariato tra l'Organizzazione araba per l'industrializzazione (Aoi) e le sue controparti in Bulgaria. (segue) (Cae)