Egitto-Bulgaria: firmati accordi di cooperazione nei settori del gas naturale e della difesa (4)

- Infine, le parti hanno sottolineato l'importanza dello scambio di opinioni ed esperienze nel campo della tecnologia dell'informazione, invitando le aziende bulgare a investire nel settore emergente della tecnologia dell'informazione in Egitto, e hanno concordato di lavorare insieme con l'obiettivo di migliorare le comunicazioni e i collegamenti di trasporto, stabilendo una più stretta cooperazione tra i rispettivi porti marittimi e incoraggiando le compagnie di trasporto aereo nazionali a stabilire voli diretti tra Sofia e Il Cairo. I partecipanti all'incontro hanno anche discusso delle crescenti tensioni geopolitiche che dominano l'attuale arena internazionale, degli sviluppi in Europa e nei Balcani, delle crescenti tensioni in Medio Oriente, in particolare della guerra in corso nella Striscia di Gaza, e delle sue potenziali ripercussioni regionali. (Cae)