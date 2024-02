Lavoro: Vizza (Uil), in Lombardia 50 per cento nuovi assunti sono precari, ma a Regione non interessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre 2023 "nella ricca Lombardia si sono registrate 700 mila nuove assunzioni, il cui 50 per cento è precario e non stabile. Si sbandiera cosi tanto che la Lombardia partecipa con oltre il 22 per cento al Pil nazionale senza mai aggiungere che quel Pil prodotto è anche figlio di lavoratori e lavoratrici che nella nostra regione, lavorano con forme di precariato". Lo ha detto il segretario generale della Uil Lombardia, Enrico Vizza, intervenendo o a Lodi al convegno del Movimento 5 stelle sul tema del lavoro dal titolo "Cn quale lavoro, per quanto lavoro" affermando che "alla Regione non importa, non ha il coraggio e credo nemmeno la capacità di intervenire con una legge regionale come quella spagnola".(Rem)