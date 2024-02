Polonia-Ucraina: protesta agricoltori, il valico di Medyka-Shehyni è stato sbloccato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori polacchi in protesta hanno sbloccato il valico di Medyka-Shehyni, al confine con l’Ucraina. Lo ha reso noto la guardia di frontiera ucraina. L’azione di protesta nei pressi del valico è terminata intorno alle 11:30 (ora locale), si legge in un messaggio su Telegram. Diverse decine di mezzi sono in attesa di poter entrare in Ucraina e “chiediamo agli autisti e agli autotrasportatori di tenere conto di questa informazione nella pianificazione dei propri viaggi”, ha avvertito la guardia di frontiera ucraina. (Kiu)