Lavoro: Vizza (Uil Lombardia), governo strizza l'occhio a sindacati non sappresentativi per "contratti pirata"

- Dei Contratti nazionali depositati al Cnel "solo 229 sono sottoscritti da Cgil Cisl e Uil, mentre 950 da sindacati non confederali o da soggetti che non rappresentano manco se stessi a cui il Governo strizza l'occhio e li porta ai tavoli di confronto. E a casa nostra questi sono contratti pirata, senza tutele e diritti". Lo ha detto il segretario generale della Uil Lombardia, Enrico Vizza, intervenendo o a Lodi al convegno del Movimento 5 stelle sul tema del lavoro dal titolo "Cn quale lavoro, per quanto lavoro". Vizza ha poi rilevato che "è strano che il governo dica che sono per la contrattazione e per i contratti e chiama al tavolo del confronto sindacati che firmano contratti condannati dalla magistratura perché sono contratti pirata. Ho assistito a dibattiti con rappresentanti di associazioni datoriali che negavano il salario minimo e sostenevano la contrattazione, quella che poi non rinnovano". (Rem)