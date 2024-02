Gaza: media, Egitto avverte Israele, sfollamento palestinesi metterebbe legami a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, Nabil Abu Rudeina, portavoce ufficiale della presidenza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), ha dichiarato che la possibile offensiva di Israele a Rafah non assolve gli Stati Uniti dalle proprie responsabilità. In una dichiarazione ufficiale, Abu Rudeina ha affermato che gli Stati Uniti sono tenuti a costringere Israele a "fermare i massacri genocidi contro i palestinesi e a muoversi in modo diverso e serio per fermare questa follia israeliana, che ha portato all'espansione dei campi di battaglia nella regione e apre la strada alle guerre regionali in corso". Anche l'Arabia Saudita ha messo in guardia dalle "ripercussioni estremamente pericolose" di una possibile offensiva di Israele a Rafah. In una dichiarazione su X (ex Twitter), il ministero degli Esteri saudita ha affermato il suo categorico rifiuto e la forte condanna della deportazione forzata dei palestinesi, sottolineando ancora una volta la necessità di un immediato cessate il fuoco a Gaza. "Questa continua violazione del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale conferma la necessità di convocare urgentemente il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per impedire a Israele di causare un'imminente catastrofe umanitaria di cui sono responsabili tutti coloro che sostengono l'aggressione", ha dichiarato il dicastero. (segue) (Res)