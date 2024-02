Indonesia: presidenziali, i tre candidati lanciano gli appelli finali al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre candidati alla presidenza dell'Indonesia in vista delle elezioni in programma il prossimo 14 febbraio hanno lanciato i loro ultimi appelli agli elettori negli eventi conclusivi della campagna elettorale, della durata di 75 giorni. Il favorito Prabowo Subianto, 72 anni, attualmente ministro della Difesa, ha tenuto un comizio nello stadio Gelora Bung Karno, a Giacarta, davanti a una folla di migliaia di sostenitori, puntando soprattutto sulla prosperità e sulla continuità con la presidenza di Joko Widodo: “Il 14 febbraio determineremo tutti il futuro dei nostri figli e nipoti (…) “Ci battiamo per portare prosperità a tutti gli indonesiani (…) Continueremo ciò che il presidente ha costruito finora”, ha detto. Nel vicino Stadio internazionale, l’avversario Anies Baswedan, ex governatore di Giacarta, ha esortato invece a “realizzare il cambiamento” per “fermare l’ingiustizia e la disuguaglianza”. Il terzo aspirante, Ganjar Pranowo, ha partecipato a manifestazioni a Solo e Semarang, nella provincia di Giava centrale, di cui è stato governatore, si è soffermato sulla lotta alla corruzione e il rafforzamento della democrazia. (segue) (Fim)