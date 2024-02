Indonesia: presidenziali, i tre candidati lanciano gli appelli finali al voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi sondaggi Prabowo Subianto, del partito nazionalista Gerindra, a capo della Coalizione Indonesia avanzata, ha superato la soglia del 50 per cento. Un’indagine pubblicata oggi dall’Indonesia Survey Agency gli attribuisce il 51,9 per cento dei consensi, in linea col 51,8 per cento di Indikator Politik, che ha reso noti ieri i risultati di un rilevamento effettuato la scorsa settimana. Il candidato corre in ticket con Gibran Rakabuming Raka, sindaco di Surakarta e figlio di Widodo. Anies Baswedan, il cui candidato alla vicepresidenza è Muhaimin Iskandar, guida come indipendente la Coalizione di cambiamento per l’unità. I due istituti gli attribuiscono rispettivamente il 23,3 e il 24,1 per cento. Infine, c’è il leader dell’Alleanza dei partiti politici che sostengono Ganjar Pranowo: quest’ultimo, proveniente dal Partito democratico indonesiano di lotta (Pdi-P) e affiancato dall’aspirante vicepresidente Mohammad Mahfud Mahmodin, raccoglie il il 20,3 per cento dei favori secondo Indonesia Survey Agency e il 19,6 per cento secondo Indikator Politik. (segue) (Fim)