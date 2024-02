Francia: mercoledì a Parigi un “omaggio nazionale” all’ex ministro Badinter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia renderà un “omaggio nazionale” all’ex ministro della Giustizia Robert Badinter mercoledì a Parigi. Lo ha reso noto l’attuale ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti. Badinter, che fu guardasigilli durante la presidenza di Francois Mitterand, è morto all'età di 95 anni nella notte tra giovedì e venerdì ed è noto come una figura simbolo della lotta contro la pena di morte in Francia. L’omaggio in suo onore inizierà a mezzogiorno a place Vendome, dove si trova il dicastero della Giustizia. Ieri il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che durante l’omaggio si esprimerà sulla questione di un eventuale sepoltura di Badinter nel Pantheon di Parigi. (Frp)