Libano: Hezbollah annuncia morte di un combattente in presunto raid Israele a Shuf

- Un membro del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah è stato ucciso oggi nell'attacco con droni attribuito alle forze di Israele nel distretto dello Shuf, a Jadra, una città a nord di Sidone, il capoluogo del governatorato del Sud Libano, circa 40 chilometri a sud della capitale libanese Beirut. Lo ha annunciato lo stesso movimento in una nota, spiegando che si tratta di Khalil Fares, con cui sale a 187 il bilancio dei combattenti di Hezbollah uccisi dall’inizio degli scontri con lo Stato ebraico, in seguito all’attacco del movimento islamista palestinese Hamas in Israele dello scorso 7 ottobre. (segue) (Lib)