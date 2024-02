Libano: Hezbollah annuncia morte di un combattente in presunto raid Israele a Shuf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il quotidiano libanese "L'Orient le Jour" ha riferito che nell'attacco a Jadra sono morte due persone, tra cui un cittadino siriano, e che altre tre, rimaste ferite, sono attualmente in ospedale. Si è trattato del secondo attacco più grave in Libano dopo quello nella capitale Beirut del 2 gennaio scorso, in cui è morto Saleh al Arouri (ex vicepresidente dell’ufficio politico di Hamas e comandante fondatore del braccio armato del gruppo, le Brigate al Qassam), e il primo nel distretto dello Shuf dall'inizio delle ostilità tra i miliziani del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah e le forze israeliane al confine israelo-libanese, l'8 ottobre 2023. (Lib)