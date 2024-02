Foibe: Tajani, una delle pagine più buie della storia del nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I massacri delle foibe sono una delle pagine più buie della storia del nostro Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi a Basovizza, frazione di Trieste, per il Giorno del ricordo. “Siamo in raccoglimento di fronte a ogni foiba, alle croci di legno che punteggiano la terra rossa d’Istria a segnare i luoghi là dove si aprono le ferite del suolo che hanno inghiottito migliaia di sventurati,in quella che è una delle pagine più buie della storia del nostro Paese”, ha scritto il ministro in un messaggio su X. (Res)