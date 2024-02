Tunisia: omicidio Belaid, proseguono il 13 febbraio gli interrogatori degli imputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata rinviata a martedì, 13 febbraio, l'udienza per la continuazione degli interrogatori degli imputati nel caso dell'omicidio del politico e avvocato Chokri Belaid. Lo ha riferito l'emittente radiofonica tunisina "Mosaique Fm", specificando che la camera penale specializzata nell'esame di casi di terrorismo presso il tribunale di primo grado di Tunisi ha deciso di rinviare l'udienza a martedì. Il processo in Tunisia per l'omicidio di Belaid è ripreso ieri con l'interrogazione di quattro imputati. Gli interrogatori in corso si stanno concentrando sui diretti responsabili dell'assassinio. Il processo è iniziato lo scorso 6 febbraio, giorno dell'11mo anniversario dell'omicidio di Belaid, con l’udienza di tre dei 26 imputati totali. (segue) (Tut)