Tunisia: omicidio Belaid, proseguono il 13 febbraio gli interrogatori degli imputati (3)

- Dopo le loro morti, centinaia di tunisini, inclusi parenti e membri del partito del Movimento popolare, hanno manifestato davanti all'edificio del ministero dell’Interno in Avenue Habib Bourguiba, a Tunisi, e hanno accusato dell'assassinio il partito islamista Ennahda, che allora faceva parte del governo. I mandanti e le dinamiche degli assassini politici, tuttavia, non sono mai stati chiariti. Lo scorso dicembre, il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, in un incontro con la ministra della Giustizia, Leila Jaffal, ha ribadito "la necessità di una decisione definitiva entro un termine ragionevole in molti casi che sono rimasti bloccati per più di un decennio sotto falsi pretesti”. Il capo dello Stato ha anche fatto riferimento ad alcuni militari uccisi nel luglio 2013 e a "una serie di altri crimini che sono arrivati in appello solo dieci anni dopo, e che potrebbero estendersi per altri dieci anni se le sentenze venissero ribaltate". Saied ha sottolineato il diritto del popolo tunisino "a conoscere la verità e a ritenere responsabili tutti coloro che hanno commesso crimini contro di esso, sia prima che dopo il 17 dicembre 2010". (Tut)