Israele: missile dal Libano colpisce edificio a Kiryat Shmona, nessuna vittima

- Un missile proveniente dal Libano ha colpito un edificio nella città di Kiryat Shmona, nel nord di Israele, al confine col territorio libanese, causando danni materiali. Lo ha riferito il quotidiano "The Times of Israel", citando le autorità locali, secondo cui non ci sono state vittime o feriti. Quello che è stato identificato come un missile guidato anticarro non ha fatto scattare le sirene d'allarme in città. (Res)