Roma: rapina in casa, ladri minacciano 60enne e fuggono con 10 mila euro e gioielli

- Rapina in casa ieri pomeriggio nel quartiere Cinecittà a Roma. Intorno alle 18, una donna di 60 anni ha sorpreso in cucina due ladri, con il volto coperto da passamontagna. Secondo quanto ricostruito, i due ladri hanno minacciato la sessantenne con un oggetto metallico, costringendola ad aprire la cassaforte, da cui hanno rubato 10 mila euro in contanti e monili d’oro. I due si sono dileguati in pochi secondi, calandosi dal balcone. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato Tuscolano accertando che i due si erano introdotti in casa forzando la portafinestra. Indagini in corso per risalire ai rapinatori.(Rer)