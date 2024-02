Ungheria: la presidente Novak ha rassegnato le dimissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho preso una decisione che ha creato confusione e disagio in molte persone. E’ comprensibile che vi aspettiate una spiegazione”, si legge nell’annuncio di dimissioni. “Il potere di grazia è forse il più delicato di tutti”, ha affermato Novak. “Lo scorso aprile ho deciso in favore di un provvedimento di clemenza nella convinzione che il condannato non avesse abusato della vulnerabilità dei bambini affidatigli. Mi sono sbagliata”, ha ammesso il capo dello Stato, “perché la decisione e la mancanza di una giustificazione sono state tali da sollevare dubbi sulla tolleranza zero per la pedofilia” da parte delle autorità ungheresi. Su questo “non c’è e non ci può essere dubbio”. “Da ungherese, mi aspetto che il presidente della Repubblica non commetta errori. Se lo fa, occorre affrontare coloro nei confronti dei quali è responsabile, anche rassegnando le dimissioni. Chiedo scusa a coloro che ho offeso e a tutte le vittime che hanno pensato che non fossi dalla loro parte. Ero, sono e sarò sempre dalla parte dei bambini e delle famiglie”, ha proseguito Novak. (Vap)