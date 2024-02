Senegal: proseguono proteste per rinvio elezioni, due vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 febbraio, in un discorso alla nazione in diretta televisiva, il presidente Sall ha annunciato che avrebbe rinviato le elezioni presidenziali a causa di alcuni problemi relativi alla presentazione delle candidature. Il capo dello Stato ha spiegato che il Parlamento è stato incarico di costituire una commissione per indagare sui motivi per cui sono state respinte le richieste di partecipazione di alcuni esponenti politici. La creazione di tale commissione è stata richiesta dal Partito democratico senegalese dopo che la candidatura del suo esponente, Karim Wada, è stata respinta in quanto detentore di doppia cittadinanza. Il partito ha accusato di corruzione alcuni membri del Consiglio costituzionale incaricati di monitorare la validità delle candidature. Sall ha indicato tale questione come motivo del rinvio delle elezioni, una decisione assunta dopo essersi consultato con il primo ministro, il Parlamento e i vertici di altri organi governativi. Successivamente, il Parlamento senegalese ha approvato il rinvio delle elezioni presidenziali, previste inizialmente il 25 febbraio, al 15 dicembre e ha esteso i poteri dell'attuale presidente, che avrebbero dovuto concludersi formalmente il prossimo 2 aprile. La discussione del disegno di legge è stata accompagnata da accese proteste dei parlamentari dell’opposizione. (segue) (Res)