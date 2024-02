Senegal: proseguono proteste per rinvio elezioni, due vittime (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in diverse città del Paese si sono scatenate proteste. Per contenere i disordini le autorità del Senegal hanno limitato per due giorni l'accesso al servizio internet mobile. Il rinvio del voto ha suscitato preoccupazioni internazionali sulla democrazia del Senegal, ritenuto tra i Paesi più stabili della regione. Il dipartimento di Stato Usa ha affermato in una nota che la decisione di rinviare le elezioni è “contraria alla forte tradizione democratica del Senegal”, mentre la Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha espresso apprensione per l'evolversi della situazione in Senegal e ha esortato il governo di Dakar a ristabilire urgentemente un calendario elettorale in linea con la Costituzione. Il presidente Sall ha risposto assicurando che cercherà dei modi e dei mezzi per portare avanti il processo di riconciliazione nel Paese africano al fine di mantenere e rafforzare la stabilità. "Il capo dello Stato ha deciso di iniziare a cercare modi e mezzi per attuare un processo di riconciliazione efficace al fine di mantenere e rafforzare la stabilità nel Paese", si legge in un comunicato dell’amministrazione presidenziale. Sall ha incaricato il ministro della Giustizia di adottare tutte le misure necessarie per ripristinare l’ordine pubblico e avviare un dialogo nazionale per preparare le prossime elezioni presidenziali. (Res)