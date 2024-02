Olimpiadi 2026: a Milano il corteo "contro l'insostenibilità dei giochi invernali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la pioggia, da piazzale Lodi a Milano è partito il corteo di protesta contro le Olimpiadi Milano Cortina 2026. "Il 6 febbraio 2026 inizieranno le Olimpiadi Milano-Cortina, i Giochi invernali più insostenibili di sempre: a due anni dall'inaugurazione del mega-evento, diversi territori dell'Alta Italia si mobilitano in una settimana di iniziative per incepparne la macchina già in crisi per malagestione e denunciare danni ed effetti negativi cui sin da ora stiamo assistendo sui 400 chilometri interessati di arco alpino e pianura". Così si leggeva nella nota diffusa sui social dal Comitato Olimpiadi Insostenibili, promotore dell'iniziativa. Un gruppo di un centinaio di persone che sorregge striscioni con scritto "la montagna non si tocca", "contro le olimpiadi insostenibili per le montagne" e "no snow no party". Alcune persone indossano tenute da scii e altre sono trasportati su sllittini con le ruote. Tra gli interventi dei manifestanti, uno si è indirizzato contro la pista di Bob che sarà realizzata a Cortina, "un'opera che il Cio ritiene non avere i tempi adeguati". "La pista di Cesana, di Saint Moritz rimarranno vuote, mentre si costruirà un'opera per uno sport che viene praticato in Italia da 20 persone, quando lo sport popolare rivendica con forza spazio, diritti e libertà di movimento", si sente dai microfoni. (Rem)