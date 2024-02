Ucraina: Zelensky su attacco russo a Kharkiv, il terrore non può restare impunito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato l’attacco con droni che la Russia ha compiuto questa notte a Kharkiv. “I terroristi devono perdere la guerra che hanno iniziato. La Russia deve essere riconosciuta responsabile per ogni vita rovinata e distrutta. Solo allora la sicurezza per tutti diventerà nuovamente parte della realtà”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Telegram. Un attacco russo con droni ha colpito una stazione di rifornimento a Kharkiv nella notte, provocando un incendio che ha coinvolto quindici edifici residenziali e che ha ucciso almeno sette persone, inclusi tre bambini. (Kiu)