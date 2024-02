Foibe: Gualtieri all'Altare della Patria, dovere ricordare come Roma e nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della celebrazione del Giorno del ricordo dei martiri delle Foibe istriane e dell'Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha deposto una corona d'alloro all'Altare della Patria a piazza Venezia. Alla cerimonia hanno partecipato anche il senatore Maurizio Gasparri e il generale di Corpo d'armata Salvatore Camporeale, comandante delle forze operative terrestri dell'Esercito e comandante militare della Capitale. "Abbiamo deposto una corona nel Giorno del Ricordo alla memoria delle vittime delle foibe e per tutti gli esuli istriani, giuliani, dalmati che in momenti drammatici della nostra storia furono uccisi o strappati dalle loro terre e che abbiamo il dovere di ricordare - ha detto il sindaco Gualtieri -. Abbiamo il dovere di ricordare come nazione e come città in cui una ricca comunità giuliano-dalmata vive proprio dopo quelle tragiche vicende. È un altro pezzo di una politica volta a ricordare sempre chi siamo e da dove veniamo perché senza memoria non c'è futuro", ha concluso il sindaco. (Rer)