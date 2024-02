Brexit: sindaco di Londra, nuovi controlli Ue causeranno caos per passeggeri Eurostar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi controlli biometrici europei alla frontiera con il Regno Unito causeranno “il caos” per i passeggeri dei treni Eurostar, il servizio ad alta velocità che collega Londra e Parigi. E’ l’avvertimento che il sindaco di Londra, il laborista Sadiq Khan, ha lanciato al governo conservatore britannico. I passeggeri che sono diretti sul continente dovranno fare i conti con forti disagi una volta che il nuovo Eu biometric Entry/Exit System (Ees) entrerà in funzione e il primo cittadino della capitale britannica ha invitato l’esecutivo a “non lavarsene le mani”. La società di trasporto che gestisce la High Speed 1, la linea ferroviaria ad alta velocità che collega Londra e il tunnel della Manica, ha riferito che i preparativi del Regno Unito per l’introduzione del nuovo sistema di controllo europeo sono “gravemente inadeguati” e non si possono escludere lunghe code e la fissazione potenziale di un tetto ai numeri dei passeggeri. Il sistema Ees dovrebbe entrare in funzione a ottobre 2024 e richiederà ai viaggiatori extra-Ue diretti sul continente di registrare i loro dati biometrici – quali le impronte digitali – al loro ingresso in territorio comunitario. Khan ha chiesto al governo di risolvere in fretta la questione perché il funzionamento di successo dell’Eurostar è “una parte cruciale del successo economico di Londra e del Regno Unito”. “I nuovi controlli post-Brexit causeranno il caos alla stazione di St Pancras, con tagli ai servizi e, potenzialmente, lunghe code per i passeggeri nelle ore di punta. Questo è un risultato diretto della Brexit”, ha accusato il sindaco di Londra. (Rel)