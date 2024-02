Libano: fonti stampa, due morti e tre feriti in raid Israele nel distretto dello Shuf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due persone sono morte e tre sono rimaste gravemente ferite in un presunto attacco con droni effettuato dalle forze di Israele nel distretto dello Shuf, a Jadra, una città a nord di Sidone, il capoluogo del governatorato del Sud Libano, circa 40 chilometri a sud della capitale libanese Beirut. Secondo quanto riferito dal centro medico Labib di Sidone al quotidiano libanese "L'Orient le Jour", i feriti sono attualmente in ospedale. Si è trattato del secondo attacco più grave in Libano e il primo nel distretto dello Shuf dall'inizio delle ostilità tra i miliziani del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah e le forze israeliane al confine israelo-libanese, l'8 ottobre 2023. (Lib)