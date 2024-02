Giorno Ricordo: sottosegretario Albano, in Friuli Venezia Giulia per dire che non dimenticheremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partecipare alle commemorazioni in occasione del Giorno del Ricordo, prima alla foiba di Basovizza e poi all'inaugurazione del Treno del Ricordo a Trieste, nei luoghi che furono protagonisti delle barbarie avvenute nel secondo dopoguerra, significa avvicinarsi emotivamente alla tragedia vissuta da migliaia di nostri connazionali quasi ottant'anni fa". Lo dichiara il sottosegretario all'Economia e Finanze e deputato di Fratelli d'Italia Lucia Albano. "Mi sono recata in quei luoghi per 'fare la mia parte', citando le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come Governo ma anche come figlia e nipote di esuli fiumani, onorando la promessa di trasmettere alle future generazioni il ricordo, nel suo significato di richiamo al cuore, di ciò che accadde allora nel confine orientale d'Italia, insieme alla speranza per un futuro di pace", afferma. (segue) (Frt)