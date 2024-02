Giorno Ricordo: Gasparri (FI), combatteremo negazionismo in nome della verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- In occasione della Giornata del Ricordo, per parlare con un linguaggio di verità dei martiri delle foibe e degli italiani condannati all'estero, dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, registriamo ancora alcuni episodi di negazionismo e di intolleranza. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al senato Maurizio Gasparri, secondo cui sono più che discutibili alcune affermazioni dell'Anpi, che fa fatica ad accettare una memoria condivisa. "Vergognoso l'episodio di Firenze, con danni nei luoghi dove si ricordano i martiri delle foibe. Per non dire poi, nel tempo, di alcuni atteggiamenti discutibili che hanno visto protagonisti, per esempio, la casa editrice Laterza. Che tempo fa pubblicò un libretto di tale Gobetti che conteneva delle affermazioni false e che difatti fu rapidamente ristampato dopo che le bugie erano state pubblicamente contestate. Siamo in una Italia nella quale il riconoscimento della verità si fa strada, ma dove anche editori importanti o istituzioni, che dovrebbero coltivare una memoria condivisa, incorrono in gravi errori. Combatteremo il negazionismo in nome della verità e della memoria dei caduti", aggiunge.(Rin)