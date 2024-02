Giorno ricordo: De Corato, assurdo alcuni deputati non vogliano togliere l'onorificenza al dittatore/infoibatore Tito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo assurdo e inverosimile di come, ancora oggi, i negazionisti continuino a fare propaganda nonostante sia evidente a tutti quanto accaduto sul Carso in quegli anni. Ancora oggi, in Aula alla Camera come è successo recentemente in Prima Commissione Parlamentare, alcuni Deputati continuano a fare ostruzionismo e arrabbiarsi alla richiesta avanzata da Fratelli d'Italia per togliere l'onorificenza al dittatore/infoibatore Tito. Mi batterò affinché quest'ultima venga rimossa e oggi l'ho ricordato in tutte le cerimonie a cui ho preso parte". Lo afferma in una nota in deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, annunciando la sua partecipazione a diverse iniziative odierne promosse da Fratelli d'Italia a Milano, Cornaredo e Sesto San Giovanni nella giornata del ricordo. (Com)