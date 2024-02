Libano: Iran, qualsiasi attacco diffuso di Israele sarà "l'ultimo giorno" di Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi attacco diffuso (su larga scala, diretto a molte vittime designate) da parte di Israele al Libano rappresenterebbe "l'ultimo giorno" del premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo ha dichiarato oggi a Beirut il ministro iraniano degli Esteri, Hossein Amirabdollahian, in una conferenza stampa congiunta con l'omologo libanese, Abdallah Bou Habib. Inoltre, Amirabdollahian ha affermato che l'Iran e il Libano confermano che "la guerra non è la soluzione" e che non hanno "mai cercato di espanderla" nella regione. La visita del capo della diplomazia iraniana nella capitale libanese avviene mentre Stati Uniti e Israele hanno accusato Teheran e i gruppi armati filo-iraniani in Iraq, Siria, Libano e Yemen di aver inasprito le tensioni nella regione con attacchi a obiettivi statunitensi e israeliani. (Lib)